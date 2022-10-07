Предвыборная программа партии есть - кандидат в Президенты Нурлан Ауесбаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Кандидат в Президенты РК от Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев сообщил, что все его документы приняты Центральной избирательной комиссией. Об этом он сообщил журналистам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось, что кандидат в Президенты РК от Общенациональной социал-демократической партии подал документы в Центральную избирательную комиссию.

«После того, как сдал все документы, настроение хорошее. Все мои документы приняты комиссией. Все документы тщательно рассмотрели. Самое главное, документы все правильные. Если найдут ошибки, то могут и не зарегистрировать», - сказал Нурлан Ауесбаев журналистам в Центральной избирательной комиссии.

Кандидат в Президенты также ответил на вопрос по поводу того, уверен ли, что он сможет набрать 118 тысяч голосов.

«Да, уверен. Уверен, что за меня проголосуют больше 118 тысяч человек, потому что меня народ поддерживает. Сколько процентов голосов я наберу, то это покажет время. Я думаю, что наберем хорошие голоса», - считает он.

По его словам, имеется предвыборная программа партии, в рамках которой представителями будет проведена работа.

«Цель Общенациональной социал-демократической партии - идеология социал-демократических принципов. Также одними из основных принципов являются борьба с коррупцией и олигархатом, социальная справедливость. Мы за социальную справедливость и в политике, и в экономике», - заявил Нурлан Ауесбаев.

Нурлану Ауесбаеву 65 лет. Он родился 17 мая 1957 года в Южно-Казахстанской области (ныне Туркестанская), является председателем астанинского филиала Общенациональной социал-демократической партии, по специальности - юрист-экономист.

Внеочередные президентские выборы в Казахстане состоятся 20 ноября.