Предвыборная агитация: Генпрокуратура предупредила об ответственности за нарушения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 24:00 заканчивается этап предвыборной агитации. Завтра, 18 марта, и в день голосования, 19 марта, любая агитация запрещена согласно статье 32 Конституционного закона «О выборах в РК». Об этом заявил 17 марта генеральный прокурор Жандос Умиралиев на заседании Центральной избирательной комиссии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт генеральной прокуратуры.

С 14 марта также не допускается опубликование в СМИ результатов опросов, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, голосования в поддержку кандидатов.

Нельзя проводить такие опросы в помещении или пункте для голосования (пункт 9 статьи 28 Конституционного закона «О выборах в РК»).

Их можно вести лишь на выходах из избирательных участков зарегистрированным юридическим лицам, письменно уведомившим Центральную избирательную комиссию.

Результаты данных опросов разрешается опубликовывать в СМИ только после дня голосования, то есть с 00:00 часов 20 марта 2023 года.

Несоблюдение указанных требований Конституционного закона влечет ответственность по статьям 102 и 120 Кодекса об административных правонарушениях.

Данные правовые требования касаются как внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента, так и депутатов маслихатов всех уровней.