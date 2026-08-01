Предвыборная кампания заговорила языком профессий: что партии предлагают тем, кто учит, лечит и производит

Вчера партии говорили с избирателем языком конкретных профессий и конкретных мест со школьной доской, больничной палатой, заводским цехом и архивной папкой. И именно из этой пестроты тем неожиданно сложился один общий сюжет — уважение к человеку труда и его повседневным заботам.

Кокшетау говорит о будущем городов

Партия «Әділет» провела встречи с жителями Акмолинской области, спортсменами, тренерами, представителями промышленности, туризма и санаторно-курортной сферы. На встрече с республиканским предвыборным штабом жители Кокшетау предложили создать единую цифровую платформу для предпринимателей, внедрить искусственный интеллект в колледжах, модернизировать коммунальные сети и создавать новые рабочие места. Также обсуждались развитие спорта, туризма, агропромышленного комплекса и поддержка фермеров. На одной из встреч гражданка Екатерина Круглик подняла вопрос обеспечения равного доступа детей к бесплатным спортивным секциям независимо от места проживания и материальных возможностей семьи.

Школа как точка отсчета

Общенациональная социал-демократическая партия посвятила отдельную конференцию вопросам развития системы образования, назвав ее ключевым фактором будущего страны. Кандидаты в депутаты, педагоги и эксперты обсудили качество обучения, дефицит кадров, состояние школьной инфраструктуры, повышение статуса учителя и меры государственной поддержки отрасли. По итогам дискуссии участники сошлись во мнении, что без комплексных реформ в сфере образования и создания современных условий для обучения невозможно обеспечить долгосрочное развитие страны и повысить ее конкурентоспособность.

Свое видение проблем образования в тот же день представила партия Respublica, выступив с критикой инициативы Народной партии Казахстана о введении штрафов для школ за низкие результаты PISA. Кандидат Нургуль Тау заявила, что сельские школы находятся в заведомо неравных условиях по сравнению с городскими, поэтому требовать от них одинаковых показателей несправедливо. По мнению партии, повышение качества образования должно основываться на развитии образовательной среды и поддержке педагогов, а не на введении санкций в отношении школ и учителей.

Экология глазами врачей

Партия «Байтақ» традиционно связывает экологическую повестку с вопросами здоровья населения. В этот раз кандидат Таир Сагымбаев встретился с коллективом городской поликлиники № 2 в Актау. Участники обсудили состояние системы здравоохранения, экологическую безопасность региона и вопросы социальной защиты пациентов. По мнению представителей партии, именно медицинские работники ежедневно сталкиваются с последствиями экологических проблем, поэтому их практический опыт должен учитываться при выработке решений. Такой формат, считают в «Байтақ», позволяет опираться на реальные запросы жителей и специалистов.

Память как часть политической повестки

Народная партия Казахстана посвятила повестку дня вопросам сохранения исторической памяти. Партия подписала меморандум о сотрудничестве с объединением «Мемориальная зона», предусматривающий поддержку поисковой работы, архивных исследований и патриотических проектов. Во время мероприятия председатель партии Нурсултан Шоканов рассказал, что его прадед долгие годы считался пропавшим без вести, пока поисковикам не удалось установить место его захоронения. По мнению партии, сохранение исторической памяти и уважение к подвигу предков остаются важной частью патриотического воспитания и общественного развития.

Города шахтерской славы

Председатель партии «Ауыл» Кайрат Айтуганов в ходе рабочей поездки посетил вчера Костанайскую область, где встретился с трудовыми коллективами, партийным активом и жителями сельских округов. Основными темами обсуждения стали развитие агропромышленного комплекса, поддержка малого и среднего бизнеса, модернизация инфраструктуры и создание новых возможностей для сельских территорий. В программу визита также вошла встреча с коллективом «Казпочты» — предприятия, с которого начиналась трудовая биография Айтуганова. Завершилась поездка совместной агитационной акцией с участием молодежных волонтеров партии.

Партия «Ак жол» продолжила предвыборную кампанию в Караганде, одном из крупнейших промышленных центров страны. Председатель партии Дания Еспаева встретилась с коллективом ТОО «Seven Refractories Asia». Во время встречи обсуждались вопросы поддержки отечественных производителей, создания новых рабочих мест, совершенствования налоговой политики и дальнейшего развития промышленного сектора. Участники также обменялись мнениями о мерах, необходимых для повышения конкурентоспособности казахстанских предприятий и расширения производственного потенциала.

Жезказган и Карагандинская область в последние дни стали одной из наиболее заметных площадок предвыборной кампании. Выбор этих регионов закономерен: здесь сосредоточены крупные промышленные предприятия, а вопросы занятости, развития производства и поддержки отечественных производителей традиционно находятся в центре общественного внимания. Поэтому неудивительно, что именно промышленная и трудовая повестка стала одной из ключевых тем встреч с избирателями, независимо от партийной принадлежности их участников.

Жезказган как площадка спора

Именно в Жезказгане партия Respublica провела форум своих сторонников, где обсуждались вопросы развития промышленности, дорожной инфраструктуры, здравоохранения и образования. Однако наибольшее внимание привлекла реакция Мейира Алпысова на критику со стороны партии «Ак жол». Он заявил, что государству не следует изначально относиться к своим гражданам с недоверием, а вместо этого необходимо создавать условия, при которых казахстанцы, работающие за рубежом, были бы заинтересованы инвестировать средства в экономику страны.

Так за один день на карте кампании обозначились сразу два спора: вокруг школьных штрафов и вокруг доверия к бизнесу за рубежом. Оба показывают, что чем ближе выборы, тем чаще партии переходят к прямой полемике друг с другом, и тем яснее избирателю видно, где проходят реальные границы между их программами.