Предварительный ущерб от погрома в акимате Актюбинской области оценили в 300 млн тенге
4 января митингующие захватили здание акимата Актюбинской области и разграбили его.
«В Актюбинской области пострадало только одно здание - это здание областного акимата. Как вы знаете, мародеры ворвались, на протяжении суток осуществляли мародерство. Предварительный ущерб, который мы оцениваем - около 300 млн тенге. В основном была расхищена большая часть оргтехники - ноутбуки, компьютеры, фотоаппараты. Во-вторых, когда врывались, перебили все двери. Проводится оценочная работа, работают несколько оценочных компаний, на следующей неделе будем точно знать сумму ущерба», - сказал Р.Хамбаров.
Р.Хамбаров выразил благодарность полиции, а также гражданам, которые оставались дома.
По словам Хамбарова, 3 января все сотрудники областного акимата находились на рабочих местах в здании, однако 4 января в связи с ситуацией в стране приняли решение распустить сотрудников.
«3 января все работники находились на рабочих местах. В связи с ситуацией в стране приняли решение 4 числа распустить работников. Здесь (авт. - в здании) находились только глава региона, некоторые заместители начальники управлений, все остальные были выведены из здания. 4 января произошел захват здания, митингующие совершили акты мародерства. Митингующие сюда прорвались, но никаких требований не было. Они занимались мародерством. Когда здание акимата было захвачено, аким был вывезен в безопасное место», - добавил Хамбаров.
Теперь для восстановления здания акимата, по словам Хамбарова, понадобится порядка 2-3 недель. Сейчас большинство сотрудников находится в здании, аким также находится на рабочем месте, проводит объезды города.