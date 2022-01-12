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    17:55, 12 Январь 2022 | GMT +6

    Предварительный ущерб от погрома в акимате Актюбинской области оценили в 300 млн тенге

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Во время массовых беспорядков в Актобе не зарегистрировано фактов мародерства. Однако пострадало здание областного акимата, нанесенный ущерб составил примерно 300 млн тенге. Об этом рассказал в ходе прямого эфира заместитель акима области Руслан Хамбаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    4 января митингующие захватили здание акимата Актюбинской области и разграбили его.

    «В Актюбинской области пострадало только одно здание - это здание областного акимата. Как вы знаете, мародеры ворвались, на протяжении суток осуществляли мародерство. Предварительный ущерб, который мы оцениваем - около 300 млн тенге. В основном была расхищена большая часть оргтехники - ноутбуки, компьютеры, фотоаппараты. Во-вторых, когда врывались, перебили все двери. Проводится оценочная работа, работают несколько оценочных компаний, на следующей неделе будем точно знать сумму ущерба», - сказал Р.Хамбаров.

    Р.Хамбаров выразил благодарность полиции, а также гражданам, которые оставались дома.

    По словам Хамбарова, 3 января все сотрудники областного акимата находились на рабочих местах в здании, однако 4 января в связи с ситуацией в стране приняли решение распустить сотрудников.

    «3 января все работники находились на рабочих местах. В связи с ситуацией в стране приняли решение 4 числа распустить работников. Здесь (авт. - в здании) находились только глава региона, некоторые заместители начальники управлений, все остальные были выведены из здания. 4 января произошел захват здания, митингующие совершили акты мародерства. Митингующие сюда прорвались, но никаких требований не было. Они занимались мародерством. Когда здание акимата было захвачено, аким был вывезен в безопасное место», - добавил Хамбаров.

    Теперь для восстановления здания акимата, по словам Хамбарова, понадобится порядка 2-3 недель. Сейчас большинство сотрудников находится в здании, аким также находится на рабочем месте, проводит объезды города.


    Теги:
    Акимат ЧП-2022 Актюбинская область
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