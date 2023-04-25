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Предварительный прогноз засухи на май выпустил Казгидромет

Редактор:  
Ринат Дусумов
25 Апреля 2023, 20:35
Предварительный прогноз засухи на май выпустил Казгидромет Фото: france24.com

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По прогнозу синоптиков, осадков в мае предполагается меньше нормы на большей части республики, около нормы – на севере, востоке и юго-востоке Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Вместе с тем, с учетом весеннего промачивания почвы и имеющихся влагозапасов, засухи в мае не ожидается. На преобладающей территории Казахстана условия увлажнения преимущественно будут близкими к норме, а в отдельных районах условия увлажнения будут оптимально влажными», - говорится в прогнозе Казгидромета.

По информации синоптиков, оптимальные условия будут в основном в Восточно-Казахстанской и Абайской областях: в Тарбагатайском, Куршимском, Зыряновском, Катон-Карагайском, Шемонаихинском, Бородулихинском, Жарминском, Аягозском, Кокпектинском районах и в Семее, а также в Карасуском районе Костанайской области, в Атбасарском, Егиндыкольском и Астраханском районах Акмолинской области, в Талгарском, Енбекшиказахском районах Алматинской области и в городах Алматы и Актобе.

Все агрометеорологические прогнозы предоставляются в МСХ РК и публикуются в приложении www.agrodata.kz и на официальном сайте РГП «Казгидромет».


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