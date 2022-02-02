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Предварительный прогноз по паводкам в регионах РК опубликовали синоптики

2 Февраля 2022 10:43
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Предварительный прогноз по паводкам в регионах РК опубликовали синоптики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - РГП «Казгидромет» опубликовали данные о накоплении влагозапасов в бассейнах рек Казахстана по состоянию на 1 февраля, передает МИА «Казинформ».

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Объемы накопленных влагозапасов в снежном покрове на севере и центре республики дают основание быть готовым к половодью, а отсутствие снежного покрова на юге и юго-западе - к маловодью. Однако зима продолжается вместе с периодом снегонакопления (по данным многолетних наблюдений в предвесенний период за сутки может выпасть месячная норма осадков).

По территории Акмолинской, Карагандинской и Костанайской областей в снежном покрове наблюдается ледяная корка над поверхностью слоя почвы, которая при резком повышении температурного фона и сильных дождей, может привести к возникновению тало-дождевых паводков.

Запасы воды в снежном покрове в бассейнах равнинных рек Казахстана характеризуются большой неравномерностью: в Карагандинской области - ниже среднемноголетних значений на 33-51%; в Акмолинской области - выше среднемноголетних значений на 25%; в Северо-Казахстанской и Атырауской областях - в пределах среднемноголетнего значения; в Костанайской области в бассейнах рек Тобол, Аят и Тогузак - ниже среднемноголетних значений на 30-44%.

Ранее сообщалось, что подготовку к паводковому сезону начали в Костанайской области.


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