Предварительные слушания по делу о смерти телеведущей в лифте прошли в Актобе
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актюбинском городском суде прошли предварительные слушания по делу о смерти телеведущей Айзат Абдисамат в лифте, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В качестве обвиняемых по делу проходит директор ТОО «Жанабек Сервис» Кенен Жанабеков и лифтер данного предприятия Жарылкасын Акжанов.
Последний на суд не явился в связи с тем, что готовится к операции на сердце.
Оба обвиняемых проходят по статье 306 - выполнение услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в данном случае услуг по обслуживанию лифтов.
Согласно данной статье, им грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.
«Моей вины в случившемся нет. Мы наняли механика с опытом работы, который занимался обслуживанием лифта», - заявил журналистам Кенен Жанабеков.
Главное судебное разбирательство назначено на 13 августа.
Напомним, актюбинская телеведущая Айзат Абдисамат погибла в лифте многоэтажного дома 4 апреля. После несчастного случая в Актобе начали массово проверять старые лифты и приостановили работу аварийных.
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