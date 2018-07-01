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Предварительные слушания по делу о смерти телеведущей в лифте прошли в Актобе

31 Июля 2018 16:38 119
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Предварительные слушания по делу о смерти телеведущей в лифте прошли в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актюбинском городском суде прошли предварительные слушания по делу о смерти телеведущей Айзат Абдисамат в лифте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В качестве обвиняемых по делу проходит директор ТОО «Жанабек Сервис» Кенен Жанабеков и лифтер данного предприятия Жарылкасын Акжанов.

Последний на суд не явился в связи с тем, что готовится к операции на сердце.

Оба обвиняемых проходят по статье 306 - выполнение услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в данном случае услуг по обслуживанию лифтов.

Согласно данной статье,  им грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.

«Моей вины в случившемся нет. Мы наняли механика с опытом работы, который занимался обслуживанием лифта», - заявил журналистам Кенен Жанабеков.

Главное судебное разбирательство назначено на 13 августа.

Напомним, актюбинская телеведущая Айзат Абдисамат погибла в лифте многоэтажного дома 4 апреля. После несчастного случая в Актобе начали массово проверять старые лифты и приостановили работу аварийных.  

 

 

 

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Ключевые слова: Актюбинская область, Суды, Происшествия,
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Автор:

Самал Ендибаева

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