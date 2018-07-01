Предварительные причины отравления костанайских горняков озвучили врачи

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ- Количество поступивших отравившихся сотрудников Красногорского бокситового рудника Краснооктябрьского бокситового рудоуправления - АО "Алюминий Казахстана" (КБРУ) увеличилось с 38 до 45 человек. 18-ти из них уже диагностирован сальмонеллез, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на руководителя отдела эпидемиологического надзора за инфекционными и паразитарными заболеваниями департамента охраны общественного здоровья по Костанайской области Гулим Досумову.

«На сегодняшний день заболели 45 человек. То есть количество отравившихся увеличилось. За последние два дня больные с рудника уже не поступали. Все поступившие обследованы, и у 18 из 45 больных по итогам лабораторных исследований выявлена сальмонелла, то есть у больных - сальмонеллез. У троих - отрицательные показатели. Остальные проходят обследование дальше»,- сообщила Г. Досумова.

Также, по информации департамента, проведено обследование персонала пищеблока этой столовой.

«По результатам обследования у двоих работников пищеблока тоже обнаружена сальмонелла. Но они не обращались за медицинской помощью, возможно, они являются здоровыми носителями и явились источником инфицирования,- пояснила она. -Сотрудники эти пока временно отстранены от работы и проходят лечение. При отрицательных результатах они имеют право вновь приступить к работе».

На сегодняшний день, как сообщила Г. Досумова, ни один больной ещё не выписан,их пролечат до конца, пока у всех поступивших не будут отрицательные результаты анализов.

Напомним, как сообщалось ранее, обедом в местной столовой отправились 37 рабочих Краснооктябрьского бокситового управления в Лисаковске.

Позже в департаменте охраны общественного здоровья сообщили, что с признаками отравления в медучреждения обратились 39 человек, госпитализированы 38, большая часть - 24 работника - в Лисаковскую больницу, 14 человек - в Костанайскую областную больницу.