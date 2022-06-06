Предварительные данные: на референдуме проголосовали 8 030 739 казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По предварительным данным, 8 030 739 граждан получили бюллетени для голосования на республиканском референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию РК. Об этом сообщил секретарь Центральной комиссии референдума Мухтар Ерман, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Центральная комиссия референдума сообщает, что по состоянию на 22:00 по времени столицы голосование завершилось во всех регионах страны и в 25 участках за рубежом. Голосование продолжается на 40 участках при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах. По предварительным данным, представленным территориальными комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы, статистика участия граждан в референдуме составила Акмолинская область - 73,81, Актюбинская область - 58,06, Алматинская область - 72,83, Атырауская область - 67,68, Западно-Казахстанская область - 69,37, Жамбылская область - 69,59, Карагандинская область - 7739, Костанайская область - 72,28, Кызылординская область - 79,89, Мангистауская область - 61,19, Павлодарская область - 75,53, Северо-Казахстанская область - 75,49, Туркестанская область - 80,66, Восточно-Казахстанская область - 77,49, г. Нур-Султан – 57,06%, г. Алматы – 33,30%, г. Шымкент – 72,53%», - сказал Мухтар Ерман.

По его словам, в список граждан, имеющих право и возможность участвовать в референдуме по стране, включены 11 734 642 человека. Бюллетень получили 8 030 739 граждан. Это составляет 68,44 процента жителей, включенных в список для голосования

«Комиссии референдума приступили к подсчету голосов. Завтра ждем поступления протоколов территориальных комиссий в электронном виде. Предварительные итоги голосования будут представлены на брифинге. Его время будет объявлено дополнительно», - сказал секретарь Центральной комиссии референдума.



