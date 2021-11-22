Предварительную причину суицида алматинки с детьми назвали в полиции

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- Полиция установила предварительную причину суицида выпрыгнувшей с тремя детьми женщины с девятого этажа жилого дома в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента полиции города, на данном этапе расследования установлена предварительная причина поступка женщины, выбросившейся с тремя детьми с девятого этажа.

«Это конфликт с супругом на почве семейно-бытовых отношений. Имеется предсмертная записка. Другие обстоятельства устанавливаются. Уголовное дело расследуется по ст.105 УК РК. Создана следственно-оперативная группа», - сообщили в полиции.

Напомним, сегодня днем в одном из микрорайонов Алматы женщина с тремя детьми выбросились из окна девятого этажа. Кроме того, соседи погибшей алматинки рассказали о случившемся.По словам очевидцев, молодая мать выбросила детей в окно и прыгнула следом.

Как известно, женщине 28 лет, трое малолетних детей: 2015, 2016 и 2019 годов рождения. По информации полиции, женщина и двое детей погибли на месте происшествия. Еще один ребенок скончался в карете скорой помощи.