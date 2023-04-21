Предварительную причину гибели фламинго назвали в Мангистау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях появилось видео, где говорится о гибели четырех фламинго у села Сам Бейнеуского района Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии РК.

Для выяснения причин гибели птиц на место выехали работники районной ветеринарной станции, аким сельского округа, заместитель директора Самского КГУ по охране лесов и животного мира.

В комитете отметили, что территория Бейнеуского района находится на сезонном пути миграции птиц. В последнее время здесь зафиксированы неблагоприятные погодные условия: скорость ветра достигала до 15-20 м/с, произошла пыльная буря.

«По предварительным данным, причиной гибели птиц могло быть столкновение с линиями высоковольтных электропередач. Работниками ветеринарной станции туши птиц были взяты для дальнейших лабораторных исследований и установления причин их гибели», - проинформировали эксперты.