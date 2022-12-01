Предварительную причину аварии на водопроводе назвали в Петропавловске

1 Декабря 2022, 22:09

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске причиной аварии, из-за которой город остался без воды, предположительно, стал брак в строительстве водовода, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ТОО «Кызылжар су», произошел разрыв трубы диаметром 800 мм по стыку.

«Предположительно, по причине брака в строительстве. Снижено давление в городской сети. Ведутся работы по локализации повреждения. После закрытия магистральных задвижек на водоводе будет восстановлено давление во всех районах города, кроме домов, запитанных от аварийного участка. Под отключение попадают 15 многоквартирных домов, детская областная больница», - прокомментировали в водоснабжающей организации.

Аварию устраняют 30 человек. Задействовали несколько единиц техники. Для устранения обледенения проезжей части улицы и тротуаров пустят тракторы с щетками, подсыпят песко-соляной смесью.

«При аварии давление в городской сети было снижено до 4 Атм. Сейчас происходит поднятие давления до рабочего. Оно будет нормализовано до 23:00 часов. Для 960 абонентов в 15 домах будет организован подвоз воды», - добавили в пресс-службе ТОО «Кызылжар су».

Кадр из видео: youtube.com/@kazinform