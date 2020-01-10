Предварительную причину аварии на теплотрассе озвучили в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Руководство ТОО «Теплотранзит» пояснило, из-за чего мог произойти порыв подземного теплопровода, в результате чего более 800 многоэтажек Караганды были переведены на ухудшенный режим теплоподачи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в 13.00 при оперативных переключениях на тепломагистрали М3 произошел порыв на подающем трубопроводе диаметром 800 мм, в результате которого произошло затопление павильона 5А и остались в ухудшенном режиме теплоснабжения 814 многоэтажных домов города Караганды. По словам руководства ТОО «Теплотранзит», отключение тепловой энергии не производилось.

«Сейчас ведутся переключения на резервную магистраль, и в течение 3-4 часов тепловой и температурный режим будут восстановлены. Ликвидация дефектов будет продолжаться в процессе этих переключений», - сообщил технический директор ТОО «Теплотранзит» Александр Акишин.

Пока сотрудники компании не могут определить характер аварии, потому что из-за высокой температуры теплоносителя и парения работники не могут приблизиться к непосредственному месту аварии. Это можно будет установить и приступить к ликвидации только после полного опорожнения трубопровода и откачки воды из тепловой камеры.

«Сейчас наша задача - переключиться на резервную тепломагистраль. У нас здесь два подающих трубопровода. И восстановить температурный гидравлический режим для всех районов города. А впоследствии мы уже приступим к ликвидации дефектов», - сказал Александр Акиншин.

Капитально данный участок тепломагистрали ремонтировался 25 лет назад. В этом году компания подала данный участок на реконструкцию по программе «Нурлы жол».

«Пока причины сложно установить. Но мы наблюдаем на тепловой камере болты компенсаторные лежат. И есть подозрение, что это асоциальные лица скрутили часть этих болтов, и могло произойти вскрытие компенсатора сальника. У нас бывали такие случаи, когда они сдавали эти болты на металлолом», - прокомментировал технический директор ТОО «Теплотранзит».

Что касается устранения аварии и подключения домов к нормальному тепловому режиму, компания обещает устранить неполадки в течение 3-4 часов, и жители многоэтажек до вечера должны получить тепло.

Как сообщалось ранее, в Караганде произошел порыв подземного трубопровода, в результате чего несколько улиц попали в зону ухудшенного циркуляционного режима. Также в результате аварии пострадали трое работников ТОО «Теплотранзит»

Фото: скрин с видео www.instagram.com/ ekaraganda.kz