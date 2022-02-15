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Предварительную оценку программы «Экономика простых вещей» провели в РК

15 Февраля 2022 14:55
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Предварительную оценку программы «Экономика простых вещей» провели в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О результатах анализа программы «Экономика простых вещей», рассказал министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на заедании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По анализу эффективности программы «Экономика простых вещей» проведена предварительная оценка. Она показала, что 1 тенге субсидий на поддержку участников Программы в 2020 году способствовал выпуску 40 тенге продукции и уплате 3 тенге налогов. За два года реализации программы выпущено продукции на сумму 1,4 трлн. тенге и уплачено налогов на сумму 136 млрд. тенге. При этом за период с 2019 по 2021 годы создано и сохранено 54 тыс. рабочих мест», - сказал Алибек Куантыров.

Министр уточнил, что полный анализ за 2021 будет проведен к июлю 2022 года после получения данных по уплаченным налогам и выпуску продукции и оборотам участников программы.

Конкретные решения по внесению изменений в программу будут предложены по результатам данной работы.


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#Правительство РК   #Экономика  
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Автор:

Серик Сабеков

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