Предварительную оценку программы «Экономика простых вещей» провели в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О результатах анализа программы «Экономика простых вещей», рассказал министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на заедании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По анализу эффективности программы «Экономика простых вещей» проведена предварительная оценка. Она показала, что 1 тенге субсидий на поддержку участников Программы в 2020 году способствовал выпуску 40 тенге продукции и уплате 3 тенге налогов. За два года реализации программы выпущено продукции на сумму 1,4 трлн. тенге и уплачено налогов на сумму 136 млрд. тенге. При этом за период с 2019 по 2021 годы создано и сохранено 54 тыс. рабочих мест», - сказал Алибек Куантыров.

Министр уточнил, что полный анализ за 2021 будет проведен к июлю 2022 года после получения данных по уплаченным налогам и выпуску продукции и оборотам участников программы.

Конкретные решения по внесению изменений в программу будут предложены по результатам данной работы.