Предварительную дату чемпионата 2020-2021 назвали в КХЛ
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Континентальная хоккейная лига уведомила клубы о том, что определена предварительная дата начала чемпионата КХЛ среди мужских команд сезона 2020/2021 годов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ХК «Барыс».
Чемпионат стартует 2 сентября 2020 года. Дата согласована с Федерацией хоккея России.
При этом Лига отмечает следующее: дата старта чемпионата в первую очередь будет зависеть от критериев эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции и постепенного снятия ограничительных мер как в регионах РФ, так и в странах чьи клубы представлены в КХЛ. Лига внимательно следит за ситуацией и в случае изменения ее в сторону ужесточения ограничительных мер в местах проведения матчей или возникновения рисков для здоровья участников чемпионата, будет сделана необходимая корректировка по срокам и условиям его проведения.
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