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Предварительное число пострадавших в ДТП с автобусом назвали в Атырау
30 Сентября 2019 14:32
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Предварительное число пострадавших в ДТП с автобусом назвали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«В дорожно-транспортном происшествии, которое произошло сегодня в 11:35 в микрорайоне Нурсая, по предварительным данным пострадало 12 человек. Это 8 взрослых пассажиров и 4 детей. Все они были доставлены в больницу», - сообщили в пресс-службе ДП региона.
В пресс-службе областного управления рассказать о точном количестве пострадавших и их состоянии не смогли. Пообещав предоставить информацию позже.
Как сообщается в социальных сетях, на месте ДТП работало 5 бригад скорой медицинской помощи.
Ранее сообщалось, в Атырау маршрутный автобус столкнулся с грузовиком: есть пострадавшие.
Ключевые слова: Атырауская область, ДТП,
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