+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 5 °С
Алматы: 12 °С
USD 387.63 EUR 423.49
RUB 6.02 CNY 54.40
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Предварительное число пострадавших в ДТП с автобусом назвали в Атырау

30 Сентября 2019 14:32
Поделиться:
Предварительное число пострадавших в ДТП с автобусом назвали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Предварительное число пострадавших в ДТП с автобусом назвали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Автобус столкнулся с грузовиком в Атырау, есть пострадавшие
ДТП в Щучинске: водитель и пассажир сгорели в автомобиле Грузовик насмерть сбил 15-летнюю девочку в ВКО 46-летнего пешехода сбили насмерть в Павлодаре

«В дорожно-транспортном происшествии, которое произошло сегодня в 11:35 в микрорайоне Нурсая, по предварительным данным пострадало 12 человек. Это 8 взрослых пассажиров и 4 детей. Все они были доставлены в больницу», - сообщили в пресс-службе ДП региона.

В пресс-службе областного управления рассказать о точном количестве пострадавших и их состоянии не смогли. Пообещав предоставить информацию позже.

Как сообщается в социальных сетях, на месте ДТП работало 5 бригад скорой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, в Атырау маршрутный автобус столкнулся с грузовиком: есть пострадавшие.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Атырауская область, ДТП,
Поделиться:

Автор:

А. Соколов

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив