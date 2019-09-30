Предварительное число пострадавших в ДТП с автобусом назвали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Предварительное число пострадавших в ДТП с автобусом назвали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В дорожно-транспортном происшествии, которое произошло сегодня в 11:35 в микрорайоне Нурсая, по предварительным данным пострадало 12 человек. Это 8 взрослых пассажиров и 4 детей. Все они были доставлены в больницу», - сообщили в пресс-службе ДП региона.

В пресс-службе областного управления рассказать о точном количестве пострадавших и их состоянии не смогли. Пообещав предоставить информацию позже.

Как сообщается в социальных сетях, на месте ДТП работало 5 бригад скорой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, в Атырау маршрутный автобус столкнулся с грузовиком: есть пострадавшие.