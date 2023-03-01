Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Предварительная версия крушения вертолета в ЗКО – погодные условия

1 Марта 2023, 11:55
Предварительная версия крушения вертолета в ЗКО – погодные условия Фото: t.me/qr_tjm

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр по ЧС Мереке Пшембаев ответил на вопросы журналистов касательно расследования крушения вертолета в ЗКО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Касательно аварии с вертолетом «Казавиаспас», вертолет был новый – всего год эксплуатации, МИ-8. Создана комиссия с участием авиационной администрации, проводится расследование. Одна из версий – погодные условия. Какие именно, пока сказать не могу», - сказал Мереке Пшембаев в кулуарах Сената.

Как сообщалось, в Западно-Казахстанской области при выполнении облета магистрального нефтепровода совершил жесткую посадку вертолет «Казавиаспаса», в результате которой погибли 4 человека, 2 пострадали. По факту заведено уголовное дело.


Новости по теме
Шесть женщин и ребенок оказались в снежном заторе в СКО
Семилетний мальчик утонул в Атырауской области
Три человека погибли в авариях в СКО
Теги:
Читайте также
Шесть женщин и ребенок оказались в снежном заторе в СКО
Двадцать новых пожарных депо сдадут в эксплуатацию в Казахстане
Жителей района Атырауской области предупредили о приближении паводка
Трех человек спасли с затопленной окраины в Актобе
36 сел Атырауской области находятся под угрозой подтопления
Паводок в ЗКО: посты наблюдения за руслами рек выставили в Уральске
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Паводки в Казахстане: о текущей ситуации и как борются с угрозами
Новости партнеров
Популярное
1 Наводнение в Турции: каковы масштабы бедствия
2 Детский сад в Алматы проверяют после видео с питанием малышей
3 Трех человек спасли с затопленной окраины в Актобе
4 Уменьшатся вычеты за обслуживание из пенсионных накоплений казахстанцев
5 Массовый выброс дельфинов произошел на Атлантическом побережье Франции

Лента новостей