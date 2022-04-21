Предварительная причина гибели рыб - промерзание зимой реки Ильюшки до дна

АКСУ. КАЗИНФОРМ – Специалисты РГУ «Зайсан-Ертисской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства» проверили информацию, обнаруженную в социальной сети Instagram о факте гибели рыб на реке Ильюшке, расположенной вблизи села Кызылжар г. Аксу Павлодарской области, передает МИА «Казинформ».

«Согласно схеме взаимодействия при обнаружении угрозы и (или) гибели животных 20 апреля 2022 года осуществлен комиссионный выезд представителей отдела рыбной инспекции по Павлодарской области, департамента экологии Павлодарской области, управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области и Алтайского филиала ТОО «НПЦ рыбного хозяйства» на речку Ильюшку, расположенную вблизи села Кызылжар г. Аксу Павлодарской области по факту обнаружения снулых рыб.

Специалистами департамента экологии Павлодарской области и ТОО АФ «НПЦ РХ» проведен отбор проб воды для проведения лабораторных исследований.

При осмотре места гибели рыбы комиссией установлено, что замор произошел в одном месте речки Ильюшки, причиной которой явилось полное промерзание до дна в зимнее время.

Точная причина гибели рыбы на речке будет определена после получения заключения лабораторных исследований от департамента экологии Павлодарской области, о которой дополнительно будет сообщено.

Сбор и утилизация снулой рыбы будет проведен местными исполнительными органами.

Количество снулой рыбы (щука) составило 25 кг.

Справочно: речка Ильюшка не значится в перечне рыбохозяйственных водоемов местного значения Павлодарской области.

Площадь – 8 га, глубина – 1,5 метра.

Водоем не проточный, затянутый иловыми отложениями», - говорится в публикации РГУ «Зайсан_Ертисская МБИ РХ» в Instagram.







