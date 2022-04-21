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    05:31, 21 Апрель 2022 | GMT +6

    Предварительная причина гибели рыб - промерзание зимой реки Ильюшки до дна

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    АКСУ. КАЗИНФОРМ – Специалисты РГУ «Зайсан-Ертисской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства» проверили информацию, обнаруженную в социальной сети Instagram о факте гибели рыб на реке Ильюшке, расположенной вблизи села Кызылжар г. Аксу Павлодарской области, передает МИА «Казинформ».

    «Согласно схеме взаимодействия при обнаружении угрозы и (или) гибели животных 20 апреля 2022 года осуществлен комиссионный выезд представителей отдела рыбной инспекции по Павлодарской области, департамента экологии Павлодарской области, управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области и Алтайского филиала ТОО «НПЦ рыбного хозяйства» на речку Ильюшку, расположенную вблизи села Кызылжар г. Аксу Павлодарской области по факту обнаружения снулых рыб.

    Специалистами департамента экологии Павлодарской области и ТОО АФ «НПЦ РХ» проведен отбор проб воды для проведения лабораторных исследований.

    При осмотре места гибели рыбы комиссией установлено, что замор произошел в одном месте речки Ильюшки, причиной которой явилось полное промерзание до дна в зимнее время.

    Точная причина гибели рыбы на речке будет определена после получения заключения лабораторных исследований от департамента экологии Павлодарской области, о которой дополнительно будет сообщено.

    Сбор и утилизация снулой рыбы будет проведен местными исполнительными органами.

    Количество снулой рыбы (щука) составило 25 кг.

    Справочно: речка Ильюшка не значится в перечне рыбохозяйственных водоемов местного значения Павлодарской области.

    Площадь – 8 га, глубина – 1,5 метра.

    Водоем не проточный, затянутый иловыми отложениями», - говорится в публикации РГУ «Зайсан_Ертисская МБИ РХ» в Instagram.




    Теги:
    Происшествия, ЧС Экология Происшествия Павлодарская область
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