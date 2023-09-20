Предусмотреть «северную надбавку» для жителей СКО предлагает депутат

Депутат Мажилиса Еркебулан Мамбетов поднял проблемы жителей в аулах и селах Северо-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- В последние годы одной из главных проблем Северо-Казахстанской области является миграция населения. В результате в селах наблюдается сокращение рабочей силы. С каждым годом увеличивается количество сел, откуда массово уезжают жители. В Северо-Казахстанской области на начало 2000 года проживали 713,6 тысячи человек. За 22 года численность населения области сократилась на 179,6 тысячи человек, на начало текущего года осталось 534 тысячи человек. Эта негативная тенденция еще не прекратилась: в прошлом году численность населения области сократилась еще на 3,1 тысячи человек, - сказал Еркебулан Мамбетов, озвучивая свой депутатский запрос на пленарном заседании Мажилиса.

По его словам, меры, принятые государством для решения проблемы, не дают значительных результатов.

Основной причиной сложившейся ситуации является низкий уровень жизни в регионе: низкая заработная плата в селах, отсутствие качественной питьевой воды, дорог, климатические условия.

- В настоящее время оценку социально-экономического уровня сел Северо-Казахстанской области проводит американская компания McKinsey, опираясь на международные стандарты. По ее оценкам, в Северо-Казахстанской области из 635 сел только 307 являются перспективными, а остальные 328 - с низким потенциалом развития (неперспективные). При оценке за основу берут сальдо миграции, оно который год отрицательно. Местный бюджет не может осилить большие расходы, отток населения продолжается, молодежь после окончания школ не возвращается домой. Остаются безлюдные приграничные села, что очень тревожно в реалиях сегодняшней геополитики. Необходимо уже сейчас принимать меры для развития наших сел, не всегда учитывая экономическую выгоду, - подчеркнул депутат.

Он считает необходимым изменить методы и критерии оценки сельских населенных пунктов для малочисленных приграничных регионов нашей страны и взять в разработку вопрос по модернизации сельских населенных пунктов, имеющих низкий потенциал развития, учитывая отдаленность от областных и районных центров, плотность населения и климатические условия.