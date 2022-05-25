25 Мая 2022 12:21

Предусмотреть плату для негеостационарных систем спутниковой связи предлагают в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В целях расширения доступности интернета, все больше применяются новые технологии. Одна из них – негеостационарные системы спутниковой связи. Об этом заявил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях расширения доступности интернета, все больше применяются новые технологии. Одна из них – негеостационарные системы спутниковой связи. Предлагается предусмотреть в Налоговом кодексе плату для такого вида связи в размере 1 МРП», - сказал Алибек Куантыров, представляя законопроект по внесению изменений и дополнений в Налоговый кодекс.

Министр добавил, что при налогообложении импорта отдельных товаров с территории ЕАЭС применяется минимальный уровень цен. Норма была принята для предотвращения фактов занижения стоимости на ввозимые товары.

«Предлагается применение данного инструмента на товары, импортируемые и с «третьих» стран. Вместе с этим, в рамках налогового администрирования предлагаются уточняющие нормы в части НДС, а также сдачи деклараций по имущественному доходу. Таковы основные изменения», - заключил Алибек Куантыров.