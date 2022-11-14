Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Предусмотреть лизинг для приобретения морского флота призывают в РК

14 Ноября 2022, 12:38
Предусмотреть лизинг для приобретения морского флота призывают в РК
14 Ноября 2022, 12:38

Предусмотреть лизинг для приобретения морского флота призывают в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Проработать вопрос снижения тарифов на портовые услуги для рыболовного флота предложил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, выступая на правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для освоения морских видов рыб Каспийского моря (килька, сельдь, кефаль) на законодательном уровне необходимо решить вопрос приобретения морского флота путем льготного кредитования или лизинга и проработать вопрос снижения тарифов на портовые услуги, так как суда рыболовного флота приравнены к тарифам нефтяных танкеров и сухогрузов (порядка 500 тысяч тенге за один заход в порт), что является неподъемным при невысоких ценах на продукцию из кильки», - сказал Сериккали Брекешев.

Министр также заявил, что для полного оснащения инспекций на ближайшие три года требуется дополнительно 8 млрд. тенге.

«Это позволит оперативно и качественно заполнять первичные данные на нарушителя и повысить эффективности борьбы с браконьерством», - добавил Сериккали Брекешев.

По его словам, в целях повышения эффективности борьбы с браконьерством прошлом году проведена существенная работа по укреплению материально-технического оснащения инспекций. Обновлено около 30% автопарка территориальных инспекций. Работа в этом направлении продолжается.

Фото:gov.kz


Новости по теме
Полицейские изъяли более 300 кг рыбы осетровых пород в Мангистауской области
Около 150 кг рыбы незаконно перевозил житель Жамбылской области
Рыбоводные хозяйства не получают причитающиеся им субсидии – депутат
Читайте также
На экспорт отправлена первая партия произведенного в Атырау полипропилена
Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по демонополизации экономики
Перспективы экспорта сырьевых материалов из Казахстана в Европу обсудили в Брюсселе
Ферросплавный завод планируют построить инвесторы в Жамбылской области
Ярмарки по реализации социально значимых продовольственных товаров пройдут в Атырау
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в четырех городах Казахстана
Имантауско-Шалкарскую курортную зону в СКО недооценивают – Даурен Абаев
Впервые за 40 лет инфляция в Японии выросла до 3,6%
Новости партнеров
Популярное
1 Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
2 Судебный процесс над Каримом Масимовым начался в Астане
3 Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана-Павлодар
4 Каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом
5 Фура с текстилем сгорела в Таразе

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору