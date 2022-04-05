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Предусмотрены расходы на индексацию социальных выплат - глава Минфина РК

Автор:  
Акбота Кузекбай
5 Апреля 2022, 09:52
Предусмотрены расходы на индексацию социальных выплат - глава Минфина РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК - министр финансов Ерулан Жамаубаев сообщил о том, что предусмотрены расходы на индексацию социальных выплат в рамках уточнения бюджета на 2022 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках дополнительных средств предусмотрены расходы на индексацию социальных выплат в связи с изменением коридора по инфляции. Это более 110 млрд тенге», - сообщил министр финансов Ерулан Жамаубаев в ходе заседания Правительства.

Ранее сообщалось, что на реализацию поручений Президента дополнительно будет направлено 1,8 трлн тенге.

Напомним, в Правительстве представлен проект Закона об уточнении республиканского бюджета на 2022 год.

Также министр национальной экономики РК Алибек Куантыров озвучил измененный прогноз экономики страны. Отметим, что с начала года наблюдается положительная динамика роста экономики страны, темп роста ВВП по итогам января-февраля составил 3,5%.


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