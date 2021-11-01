Предусмотрена ли программа «Болашак» для спортивных специальностей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов ответил на депутатский запрос касательно включения в список для академического обучения по программе «Болашак» спортивных специальностей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день в рамках международной программы «Болашак» по 13 специальностям спортивной направленности предусмотрено 165 мест на обучение и прохождение стажировок, что полностью покрывает текущую потребность в подготовке и переподготовке профессионалов сферы спорта за рубежом», - сообщил Ералы Тугжанов в своем ответе.

Кроме того, по его словам, в рамках международной программы «Болашак» можно пройти обучение и стажировку по таким специальностям, как спортивная журналистика, спортивная медицина, спортивная психология, спортивный менеджмент, тренер по виду спорта, тренер по физической подготовке и т.д.

Ранее Е. Тугжанов рассказал о выделяемых по специальности «Физкультура и спорт» грантах.

В частности, на 2021 – 2022 учебный год на подготовку учителей физической культуры и спорта выделено всего 249 грантов, в том числе на подготовку с высшим образованием – 202 гранта, на подготовку магистрантов – 40, на обучение в докторантуре – 7.

В соответствии с Классификатором направлений подготовки кадров с 2019 года образовательные программы разрабатываются вузами самостоятельно. На сегодняшний день актуализированы образовательные программы всех направлений подготовки кадров, в том числе по физической культуре и спорту.