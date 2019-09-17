Предусмотрена ли процедура отказа инвесторам в резидентстве, рассказали в МФЦА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Предусмотрена ли инвесторам Международного финансового центра «Астана» процедура отказа в резидентстве, поинтересовались депутаты Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прежде чем стать инвестиционным агентом на территории МФЦА, который имеет много исключительных особых положений для любого инвестора, нам надо знать, кто туда вошел. У вас есть предварительный контроль, проверка того, кто желает стать инвестиционным агентом, и если не отвечают критериям, предусмотрена ли у вас процедура отказа?» - спросила депутат Мажилиса Парламента РК Гульжана Карагусова на презентации законопроекта «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон РК «О международном финансовом центре Астана».

Первый заместитель председателя правления МФЦА Кайрат Айтекенов ответил, что «в программе инвестиционного налогового резидентства будет предусмотрена все условия по входу, а также по контролю».

«Вовлечение инвесторов будет недостаточно. Будут проводиться соответствующие скрининги. В целом, эта система работает и до сегодняшнего дня», - отметил Кайрат Айтекенов.

«МФЦА – это все-таки международный (институт). Исходя из практики, требования к статусу инвестиционного агента все-таки должны быть прописаны в законе. Мы должны знать, они (инвесторы) должны знать, что у не каждого инвестиционного агента должна быть отдельная программа. Это должны быть общие требования ко всем, кто желает войти на территорию», - прокомментировала Г. Карагусова.

Напомним, в Мажилисе представлен законопроект «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон РК «О международном финансовом центре Астана». Так, согласно законопроекту, в Казахстане предлагается применить программу инвестиционного налогового резидентства.