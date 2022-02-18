Предусмотрена ли плановая медпомощь для безработных в РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор департамента лекарственной политики Минздрава РК Бауыржан Джусипов ответил на вопрос о возможности получения плановой медпомощи в рамках ОСМС гражданам, которые не платили взносы на протяжении 2-3 месяцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Министерством принимаются системные меры по доступности медицинской помощи для населения. У нас есть определенные два пакета оказания помощи. В рамках ГОБМП помощь доступна всему населению, эта помощь обеспечивается бесплатно, за счет средств республиканского бюджета. Второй пакет в рамках ОСМС обеспечивается застрахованному контингенту. Но у нас внедрена система обязательного социального медицинского страхования, то есть, все граждане должны оплачивать страховые взносы и получать всю необходимую помощь», - сказал Бауыржан Джусипов на брифинге в СЦК.
По его словам, в рамках законодательства предусмотрены такие моменты.
«То есть, если у человека был определенный перерыв в оплате взносов, он может оплатить те долги. Которые были у него, и получать всю плановую медпомощь, которая предусмотрена в рамках ОСМС. Если понадобится плановая медпомощь, которая предусмотрена в рамках ОСМС, то человеку надо оплатить страховой взнос, после этого он получит доступ к помощи», - пояснил спикер.
Также, отметил представитель Минздрава, предусмотрены моменты и для оказания помощи в рамках ОСМС для безработных.
«Если человек безработный, он входит в ту категорию населения, за которую страховые взносы оплачивает государства. Для этого он должен зарегистрироваться в ЦОНе, и если он будет иметь статус безработного, за него взносы будет платить государство», - заключил Б. Джусипов.
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