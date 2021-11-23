Предусматривают ли паспорт вакцинации и Ashyq для детей, ответил Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Планируется ли создание паспортов вакцинации для детей, а также включение несовершеннолетних в систему Ashyq, рассказал глава Минздрава Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил министр здравоохранения, на данный момент паспорт вакцинации имеются только у взрослого населения.

«Однако мы фиксируем, какой ребенок получил. Некоторые граждане просят. В принципе, прививочный паспорт у нас есть с рождения: они получают от кори, от коклюша. То же самое будет вноситься дополнительно, что получили еще одну прививку», - сказал журналистам глава Минздрава в кулуарах заседания Правительства, уточнив, что паспорт вакцинации для детей на данный момент в Казахстане не предусматривается.

В то же время Алексей Цой, отвечая на вопрос касательно включения детей в систему Ashyq, отметил, что приложение доступно только для взрослых.

Министр прокомментировал долю привившихся населения и случаи подделки паспортов вакцинации.

«Я думаю, критическая масса основная привилась. На начальном этапе было недопонимание, не понимали, для чего это нужно. Очень большая работа была проведена силовыми структурами. Сейчас дисциплинировано все, камеры поставили везде. Так что если были какие-то случаи (подделки - прим. авт.), они единичны и не влияют на ситуацию. Массового распространения не приняло», - считает министр здравоохранения.

Ранее министр ответил, разрешат ли проводить по Казахстану новогодние корпоративы.