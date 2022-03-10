Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экология

Предусматривает ли соглашение ЕАЭС о перемещении опасных отходов их захоронение

Автор:  
Серик Сабеков
10 Марта 2022, 12:07
Предусматривает ли соглашение ЕАЭС о перемещении опасных отходов их захоронение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев заверил, что соглашение о трансграничном перемещении опасных отходов по таможенной территории ЕАЭС не предусматривает их захоронения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Соглашение не допускает захоронения опасных отходов. Кроме того, само соглашение, в том числе и базисная конвенция, не предполагает захоронения, а предполагает безопасное экологическое удаление этих отходов», - отметил Сериккали Брекешев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

Глава Минэкологии заверил, что в рамках соглашения предполагаются лишь операции по управлению отходами.

«Это переработка, обработка и сортировка отходов. Если мы говорим по подготовке, то это подготовка отходов и его компонентов к дальнейшему использованию без прохождения каких-либо процессов обработки. Что касается переработки, это говорит о том, что эти отходы, то есть химические процессы, биологические, механические, физические процессы, направленные на извлечение из опасных отходов компонентов полезных вещей с целью дальнейшего использования для производства», - пояснил Сериккали Брекешев.

Ранее сообщалось, что депутаты Сената Парламента РК приняли Закон «О ратификации Соглашения о трансграничном перемещении опасных отходов по таможенной территории Евразийского экономического союза.


Сенат   ЕАЭС   Минэкологии  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Новая детская площадка открылась в Таразе
Новая детская площадка открылась в Таразе
Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
4,8 миллиона долларов составит призовой фонд чемпионата мира по боксу в Казахстане
4,8 миллиона долларов составит призовой фонд чемпионата мира по боксу в Казахстане
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы