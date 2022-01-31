Предупреждения продавцам автомобилей разослали полицейские СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области продолжают регистрировать интернет-мошенничества, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, с заявлением обратился житель Петропавловска. Он решил приобрести автомобиль по объявлению в интернете, перечислил 680 тысяч тенге в качестве предоплаты, после чего связь с «продавцом» прервалась.
Полицейские говорят, что подобные преступления не редкость. Стражи порядка решили провести профилактическую акцию непосредственно на сайте объявлений.
«2900 североказахстанцев, продающих автомашины, получили предупредительный текст: «Выставили товар на продажу? В целях получения предоплаты не скидывайте свои персональные данные: номера карточек, пин-коды, cvv-коды. Просьба не переходить по ссылке, которую вам направляют, где нужно внести данные карты, подтвердить пароли, предоставить подтверждающие коды и другую информацию, которая в дальнейшем используется злоумышленниками для кражи денег с вашего счёта», - рассказали в пресс-службе.
Позднее участковые инспекторы направили предупреждение ещё 700 жителям области, продающим автоаксессуары.
Практикуется раздача людям памяток об интернет-мошенничестве.
Напомним, в январе в регионе зарегистрировали более 30 интернет-мошенничеств.
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