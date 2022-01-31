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Предупреждения продавцам автомобилей разослали полицейские СКО

31 Января 2022 21:03
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Предупреждения продавцам автомобилей разослали полицейские СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области продолжают регистрировать интернет-мошенничества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, с заявлением обратился житель Петропавловска. Он решил приобрести автомобиль по объявлению в интернете, перечислил 680 тысяч тенге в качестве предоплаты, после чего связь с «продавцом» прервалась.

Полицейские говорят, что подобные преступления не редкость. Стражи порядка решили провести профилактическую акцию непосредственно на сайте объявлений.

«2900 североказахстанцев, продающих автомашины, получили предупредительный текст: «Выставили товар на продажу? В целях получения предоплаты не скидывайте свои персональные данные: номера карточек, пин-коды, cvv-коды. Просьба не переходить по ссылке, которую вам направляют, где нужно внести данные карты, подтвердить пароли, предоставить подтверждающие коды и другую информацию, которая в дальнейшем используется злоумышленниками для кражи денег с вашего счёта», - рассказали в пресс-службе.

Позднее участковые инспекторы направили предупреждение ещё 700 жителям области, продающим автоаксессуары.

Практикуется раздача людям памяток об интернет-мошенничестве.

Напомним, в январе в регионе зарегистрировали более 30 интернет-мошенничеств.


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#Северо-Казахстанская область   #Транспорт   #МВД РК   #Мошенничество  
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Автор:

Олеся Жуковень

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