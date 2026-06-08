Предупреждение о цунами объявили после землетрясения на Филиппинах

Три человека погибли, еще четверо пострадали в результате землетрясения магнитудой 7,8 на юге Филиппин, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

По данным Национальной полиции Филиппин, в северной и центральной частях острова Минданао повреждены 37 зданий, среди них школы, больницы и жилые дома.

В пострадавших районах мобилизованы сотрудники полиции. Они оказывают помощь населению, также продолжается оценка причиненного ущерба.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший поручил приостановить занятия в ряде районов острова Минданао, у южного побережья которого произошло землетрясение. Глава государства также поручил правительственным ведомствам скоординировать работу по ликвидации последствий стихийного бедствия, обеспечить оказание гуманитарной помощи и функционирование эвакуационных центров.

В городе Хенераль-Сантос подземные толчки привели к обрушению ряда зданий. В некоторых районах острова наблюдаются перебои с электроснабжением. Также была приостановлена работа аэропорта Хенераль-Сантос.

Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии выпустил предупреждение о цунами.