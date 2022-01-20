Предупреждение о неполном служебном соответствии рекомендовано акиму города Макинска

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Заседание Совета по этике департамента Агентства РК по делам государственной службы по Акмолинской области прошло в Кокшетау. Среди прочих вопросов было рассмотрено дисциплинарное дело в отношении акима города Макинска Буландынского района Манарбека Есенгожина, который подписал акты выполненных работ и произвел оплату озеленения города за фактически невыполненные работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ходе заседания был заслушан отчет уполномоченного по этике аппарата акима Акмолинской области Айнагуль Жанадиловой, рассмотрены итоги работы управления по инспекции труда Акмолинской области в рамках заключенного меморандума с департаментом о взаимном сотрудничестве, направленном на защиту прав государственных служащих, исключение фактов незаконного привлечения к сверхурочной работе и работе в выходные и праздничные дни. Кроме того, был проведен анализ дисциплинарной практики аппаратов акимов района Биржан сал и Есильского района.

Среди прочих вопросов было рассмотрено и дисциплинарное дело в отношении акима города Макинска Буландынского района Манарбека Есенгожина. Градоначальник совершил дисциплинарный проступок, дискредитирующий государственную службу и выразившейся в подписании актов выполненных работ по благоустройству и проведении оплаты за фактически невыполненные работы.

Нарушения касались озеленения Макинска, а именно - посадки цветов на клумбах города. Прокуратура Буландынского района установила, что плотность посадки цветов не соответствовала техспецификации заключенного договора о закупках. Кроме того, не должным образом осуществлялся и полив клумб. По камерам видеонаблюдения было установлено, что один из участков не поливался более 20 дней. Однако за все это время была произведена полная оплата суммы договора.

«По результатам рассмотрения дисциплинарного дела Советом по этике вынесена рекомендация о привлечении акима города Макинска Буландынского района М. Есенгожина к дисциплинарной ответственности в виде «Предупреждения о неполном служебном соответствии», - сообщила пресс-секретарь департамента Агентства РК по делам государственной службы по Акмолинской области Жазира Сейтмаганбетова.