Предупреждение о неполном служебном соответствии получили чиновники в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на Совете по этике рассмотрели дисциплинарные дела в отношении трех государственных служащих. Всем рекомендовано вынести предупреждения о неполном служебном соответствии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как следует из материалов дела, руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акжарского района Арыстан Абельдинов оказал неправомерное предпочтение предпринимателю при заключении договора на оказание услуг по вывозу снега.

Суть в том, что в ноябре прошлого года отдел ЖКХ заключил договор с индивидуальным предпринимателем на сумму в 1,6 млн тенге. В марте госорган заключил дополнительное соглашение на 3,6 млн тенге. По закону дополнительное соглашение может быть заключено только на сумму экономии. В этом случае она составляла 107,8 тыс. тенге. То есть, сумма допсоглашения превысила допустимую в 33 раза.

Присутствовавший на заседании А. Абельдинов с нарушением согласен. Говорит, что знал о том, что нарушает закон, но другого выхода зимой у него не было. Иначе 30 км дорог некому было бы чистить.

«Сумма в 1,2 млн тенге была освоена в январе. По закону о госзакупках, для определения поставщика требуется проведение конкурса, которое может занять до 45 дней. Это зима, дорога. Пока бы проводили конкурс, дороги бы не чистились. Мы пошли на нарушение, чтобы обеспечить людей проездом. Дорога соединяет четыре села, где живут более двух тысяч человек. Поставщик отработал февраль и март, мы просили его», - прокомментировал А. Абельдинов.

С учетом уже имеющегося дисциплинарного взыскания в виде замечания Совет по этике рекомендовал акиму Акжарского района вынести Абельдинову предупреждение о неполном служебном соответствии.

Второе такое же предупреждение рекомендовали вынести акиму Талшикского сельского округа этого же района Ермеку Каиржану.

В прошлом году акимат заключил договор на ремонт внутрипоселковых дорог на 214,6 млн тенге. Прокурор Акжарского района Асылбек Катренов сообщил, что по итогам визуального осмотра дороги выявили неполный объем работ – не было разметки, искусственной неровности, дорожных знаков, укрепление обочин – на сумму свыше 7 млн тенге. Между тем акт выполненных работ был подписан. Прокуроры усмотрели в действиях акима сельского округа дисциплинарный поступок, выразившийся в оказании неправомерного предпочтения юридическому лицу.

«Выигравшая конкурс компания начала работы хорошо. Но из-за того, что у них не хватило битума, работы приостановили и у них начались судебные процессы, счет был арестован. Мы судились с ТОО, поставили неустойку более 5 млн тенге. В суде руководство обязалось по гарантии три года все работы закончить. Разметку и обочины сделали, знаки поставили. Осталось только привезти четыре искусственных неровностей. Счет-фактуру о покупке они прислали, на этой неделе все замечания устранят. С нарушением согласен», - сказал Е.Каиржан.

Третье дисциплинарное дело рассматривали в отношении акима Кырымбетского сельского округа района им. Г. Мусрепова Жанар Искаковой. Суд лишил ее водительских прав на семь лет за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Ж. Искакову остановили патрульные полицейские на одной из улиц города Кокшетау вне ее рабочего времени. Освидетельствование показало легкую степень опьянения.

Члены Совета по этике считают, что ситуация станет уроком для чиновницы и рекомендовали акиму района объявить ей предупреждение о неполном служебном соответствии.