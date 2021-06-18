Предупреждающие надписи появились на тротуарах Костаная

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - «Сними наушники», «Возьмите ребенка за руки», «Убедись в безопасности перехода» - такие надписи теперь украшают улицы и тротуары Костаная, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Инициаторами проекта стали полицейские.

«Подобные надписи мы наносили в 2019 году вблизи учебных заведений города, чтобы предупредить детей. В 2020 году, в связи с пандемией, интенсивность движения была намного меньше, соответственно и ДТП было намного меньше. С целью предупреждения пешеходов в текущем году мы решили возобновить работу в данном направлении. Кроме того, с целью улучшения бдительности водителей на дорогах в настоящее время продолжаем наносить на пешеходных переходах «экспериментальную» разметку желтого цвета», - рассказал госавтоинспектор, старший лейтенант полиции Мырзагалиев Адиль.

В связи с участившимися ДТП, влекущими тяжкие последствия, полицейские города Костаная с 17 июня проводят мероприятие «Безопасная дорога». Сегодня в рамках данного мероприятия прошла акция по нанесению на тротуарах надписей, направленных на профилактику ДТП и детского дорожного травматизма. Надписи сделаны на двух языках - казахском и русском.

«Проблема нынешнего поколения – они всегда ходят по улицам в наушниках, не замечая происходящего вокруг, что может привести к несчастью. Перед подходом к проезжей части нужно остановиться, присмотреться и прислушаться, нет ли едущей машины? Но как же мы прислушаемся, если у нас надеты наушники с громко играющей музыкой!» - пояснила капитан полиции Карина Базарбаева.

Своим мнением по поводу таких «предупредительных» надписей поделилась и жительница города Татьяна Полончук.

«Такие надписи для нашего города безусловно нужны. И в первую очередь, на них должны обращать внимание родители, которые в обязательном порядке должны держать детей за руки», - отметила Татьяна Полончук.

Как отмечают в полиции, работа в данном направлении будет продолжена.