Предстоят серьезные конституционные изменения в стране - Райхан Сейсебаева

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Кандидат политических наук, старший преподавателькафедры политологии и политических технологий КазНУ имени Аль-Фараби Райхан Сейсебаева высказала своё мнение касательно Послания Президента народу Казахстана, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, Послание Президента народу Казахстана политическое сообщество республики и общественность ждали как никогда.

«Главным переломным стратегическим основанием политических реформ является официальный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным Парламентом, который призван обеспечить реальное функционирование системы сдержек и противовесов, формируя оптимальный консенсус властных институтов.

Предстоят серьезные конституционные изменения в стране. Комплексная модернизация политической системы невозможна без модификации конституционных основ государства, закрепляющих механизм формирования и функционирования органов власти. Суперпрезидентская форма правления, существовавшая в период либерализации экономики и модернизации политической системы, обеспечила Казахстану стабильность и постепенность в переходный период. Сегодня предстоит глубокая трансформация суперпрезидентской власти в Казахстане»,- сказала она.

Райхан Сейсебаева также остановилась на усилении роли Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

«Роль Мажилиса РК усиливается на уровне центральных органов управления и маслихатов на местном уровне управления, формируя реальный механизм функционирования «слышащего государства». Предстоит принятие более двадцати законов и законодательных документов, озвучил Президент. Президент подчеркнул, что долгосрочные интересы государства для него важнее каких-то дополнительных рычагов власти и ситуативного влияния. Глава государства также призывал народ к созидательному труду, сплоченности и творческой инициативе, каждого на своем месте», - подытожила Р. Сейсебаева.