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Предстоящий учебный год в Вооруженных силах пройдет под девизом «Ұлы дала әскері – Тәуелсіздік тірегі»

Редактор:  
Гульмира Байзакова
23 Ноября 2020, 20:15
Предстоящий учебный год в Вооруженных силах пройдет под девизом «Ұлы дала әскері – Тәуелсіздік тірегі»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На аппаратном совещании в оборонном ведомстве были рассмотрены вопросы готовности войск к новому учебному году. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Главнокомандующие видами Вооруженных сил, командующие войсками региональных командований, родами войск доложили о проведении сплошной очистки полигонов, подготовки учебно-материальной базы к процессу обучения.

Военнослужащие срочной службы в плановом порядке после прохождения «курса молодого бойца» приводятся к военной присяге. На предстоящей неделе планируется закрепление и торжественное вручение личному составу штатного оружия и военной техники.

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Начальникам гарнизонов даны указания в условиях зимних холодов повысить контроль за бесперебойным функционированием коммуникаций коммунально-жилищного фонда военных городков. В случае возникновения неисправностей устранять их силами районных эксплуатационных частей, а также привлекать к работам подрядчиков в объеме их гарантийных обязательств по вводу в строй возведенных ими объектов.

Министр обороны отметил, что для полной и своевременной реализации поручений, данных Президентом на расширенном заседании коллегии Министерства обороны, разработано постановление. Всем должностным лицам определены задачи, на выполнении которых необходимо сосредоточить основные усилия.

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Подчеркнуто, что на сегодняшний день в Вооруженных силах с учетом практики и опыта современных вооруженных конфликтов уже проведены необходимые организационно-штатные мероприятия, внесены коррективы в организацию боевой подготовки. При этом, на совещании главнокомандующим поставлены задачи по детальному изучению опыта современных вооруженных конфликтов применительно к видам Вооруженных Сил. Этот опыт должен обобщаться в Министерстве обороны, а в дальнейшем использоваться при планировании подготовки и в ходе разработки руководящих документов по применению войск.

Руководителями структурных подразделений было доложено о готовности сил и средств для оказания помощи населению в мероприятиях по недопущению распространения коронавирусной инфекции. В случае поступления запросов от местных исполнительных органов военно-медицинские подразделения готовы организовать свою деятельность в любом регионе страны.

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