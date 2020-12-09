Предстоящие выборы сильно повлияют на жизнь страны – Самат Нуртаза

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Политолог Самат Нуртаза в ходе круглого стола «Выборы-2021: особенности и значение» в Усть-Каменогорске, призвал избирателей отнестись серьезно к предстоящим выборам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Выборы -это серьезная тема, они будут очень сильно влиять в ближайшие 5 лет на жизнь нашей страны», - подчеркнул С.Нуртаза.

При этом он прокомментировал запрещение видеотрансляции в соцсетях во время выборов.

«Некоторые силы возмущались, но хочу сказать, что ваша демократия заканчивается там, где начинается демократия другого человека. Если вы ведете видеосъемку на этом участке, то кому-то не нравится, что его снимают. Поэтому это надо учитывать», - высказал свое мнение политолог.