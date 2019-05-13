Предстоящие выборы несут некий элемент неожиданности - эксперт

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматинском университете Менеджмента (AlmaU) состоялось экспертное обсуждение на тему выборов. Спикеры обсудили представленных кандидатов в Президенты РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам главного редактора Казахстанской биографической энциклопедии, политолога Данияра Ашимбаева, особенностью нынешних внеочередных выборов является то, что зарегистрировано большинство кандидатов.

«В этот раз на выборах Президента впервые участвует рекордное количество кандидатов - 7 человек», - сказал эксперт.

По мнению эксперта, предвыборная кампания несет некий элемент неожиданности.

«На выборы Президента поступают заявления от людей разных политических направлений. Так, от партии «Nur Otan» выступает Касым-Жомарт Токаев, от Коммунистической партии - Жамбыл Ахметбеков. Впервые в истории в президентских выборах принимает участие женщина Дания Еспаева. От партии «Аыул» -Толеутай Рахимбеков. Амангелды Таспихов, Амиржан Косанов и Садыбек Тугел. Но впереди еще предвыборная кампания. Эта кампания - отличная возможность для того, чтобы кандидаты рассказывали о себе в обществе», - отметил Данияр Ашимбаев.