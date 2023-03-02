Предстоящие парламентские выборы обсудили казахстанские дипломаты с таджикскими экспертами

ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ – Дипломатические представительства Казахстана за рубежом активно проводят работу по подготовке к внеочередным выборам депутатов Мажилиса Парламента РК. В столице Таджикистана посол Казахстана Валихан Туреханов провел брифинг для представителей СМИ и экспертов, посвященный проводимой в нашей стране электоральной кампании, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В своем выступлении казахстанский дипломат отметил значимость предстоящих выборов и рассказал об истоках и особенностях проводимой в настоящий момент электоральной кампании.

«Нашей стране удалось не только оправиться от потрясений, нанесенных событиями «трагического января», но и еще больше укрепить основы нашей государственности посредством политических и социально-экономических изменений. Конституционные поправки, которые были внесены после общенационального референдума в июне 2022 года, положили начало новым демократическим основам, включая более влиятельный парламент, ограниченные президентские полномочия, упрощенные процедуры регистрации новых политических партий, прямые выборы акимов и много других важных нововведений», - сказал Валихан Туреханов.

С его слов, участие большего количества политических объединений в конкурентной электоральной кампании будет способствовать дальнейшему укреплению многопартийной системы за счет увеличения плюрализма и влияния оппозиции.

«Это ориентир, к достижению которого наша страна стремилась в течение последних нескольких лет. Примечательно, что порог для прохождения партий в Мажилис был снижен с семи до пяти процентов, что облегчает оппозиционным партиям прохождение в Парламент и предполагается, что тоже сыграет важную роль в повышении подотчетности Правительства», - отметил посол.

Отвечая на вопросы журналистов, Валихан Туреханов подробно раскрыл особенности смешанной пропорционально-мажоритарная модели предстоящих выборов, законодательной нормы по установлению 30-процентной квоты для женщин, молодежи и лиц с особыми потребностями при распределении мандатов членов Парламента по партийным спискам, которое направлено на более широкое представительство в Парламенте всех групп в Казахстане. Также присутствующие были информированы о практике взаимодействия ЦИК с международными наблюдателями.

«Хотел бы подчеркнуть, что предстоящие выборы станут еще одной важной вехой в развитии казахстанской демократии. Многие не были уверены, восстановится ли наша страна после беспорядков в январе 2022 года. И все же нам удалось преодолеть эти трудности. В дополнение к демонстрации нашей жизнестойкости и стабильности, мы преобразили нашу страну благодаря значительным политическим и социально-экономическим инициативам», - резюмировал Валихан Туреханов.