Предстоит активная работа госорганов, бизнеса, общественности - Ахан Бижанов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Директор Института философии, политологии и религиоведения Ахан Бижанов высказался о Послании Президента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Послание Президента Касым-Жомарта Токаева является программным документом по решению многих возникающих на сегодняшний день проблемных вопросов. В нем также дан глубокий анализ состояния экономики, социальной сферы, и общественно-политических процессов в нашей стране. Системный подход к решению вызовов вызванных пандемией коронавируса демонстрирует текст Послания. Новая экономическая конъюктура, конец эпохи благополучия на нефтяных доходах побуждает не откладывать решения существующих проблемных задач и вызовов времени. При этом решение текущих задач, например, государственного субсидирования малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавших секторов экономики есть только часть предлагаемых мер по эффективному применению имеющихся ресурсов. Ответственное государство, ответственное общество, ответственный гражданин - таков лейтмотив Послания нашего Президента», - сказал Ахан Бижанов в рамках круглого стола по обсуждению Послания Президента.

Также он отметил, что сокращение времени на приятия решений госорганами, сокращение госаппарата и квазигосударственного сектора направлено на повышение результативности и эффективности и работы этих институтов.

«Поворот к человеку отмечен в Послании по защите прав и свобод, возможности его более активного участия в экономической и общественной деятельности государства. Решение вопросов повышения благосостояния народа, обеспечение жильем, развитие образования, здравоохранения, социальной сферы – это неполный перечень основных вопросов Послания Президента. В период 2021-2025 годы как видно из текста Послания предстоит активная работа государственных органов, бизнеса, общественности и всех граждан страны. Меры, предлагаемые в Послании, направлены на сокращение препятствий на этом пути, включая коррупцию», - отметил он.

Также он отметил, что хорошим подспорьем для развития научного потенциала является поручение Президента по обеспечению 500 стажировок ежегодно для ученых в ведущие научных центры мира.

«Кроме этого, в Послании уделено большое внимание вопросу роли молодых ученых. Сейчас поток молодых ученых в науку несколько сократился и в этой связи поручение Президента о выделении тысячи грантов молодым ученым в рамках проекта «Жас галым» является конкретным шагом по их поддержке. И, конечно, наиболее актуальным вопросом, который поднял Президент, это, то, что в своем Послании он отметил: нам надо переходить от процесса к конечным результатам работы. Я думаю, эти меры дадут положительные результаты для дальнейшего развития нашей страны», - отметил Ахан Бижанов.

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании Палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.