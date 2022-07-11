11 Июля 2022 21:32

Представшие перед судом костанайские экс-чиновники попали под амнистию

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Экс-заместитель акима Костаная Ануарбек Касимов и экс-руководитель отдела ЖКХ Наурызбай Мусин ранее предстали перед судом по фактам превышения должностными полномочиями, а также халатности, нанеся государству многомиллионный ущерб. Сегодня им огласили приговор, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе рассмотрения дела выяснилось, что в 2020 году по конкурсу текущего ремонта Притобольского парка в районе центрального пляжа в городе Костанае Мусин самостоятельно не составил корректировочный сметный расчет на сэкономленную сумму бюджетных средств. Он также не запросил прайс-листы, не провел анализ рынка и цен на произведенные в парке малые архитектурные формы. Это, по информации суда, и повлекло ущерб государству в особо крупном размере - на сумму свыше 76 млн тенге.

«Также Мусин и Касимов, злоупотребляя своими должностными полномочиями, в апреле 2021 года в Костанае, зная о непогашенной задолженности перед ИП «Д» за укладку брусчатки по договору с ТОО «С», указали подрядным организациям о необходимости погасить денежными средствами компаний данную задолженность. Директора предприятий, опасаясь создания искусственных препятствий в осуществлении предпринимательской деятельности, передали в адрес ИП «Д» 1,5 млн тенге», - сообщили в облсуде.

Кроме того, в марте 2021 года подсудимые при подготовке имиджевых видеоматериалов о благоустройстве города попросили произвести оплату нескольким ТОО, в результате чего последние перечислили от своих предприятий ИП «С» общую сумму 1 млн тенге.

По итогам рассмотрения дела, прокурором для Мусина было запрошено окончательно ограничение свободы сроком на 1 год с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе. Для Касимова - год ограничения свободы, с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе.

Однако оба подсудимых попали под амнистию в связи с 30-летием Независимости РК. Также суд учел наличие у подсудимых малолетних детей, добровольное возмещение материального ущерба, чистосердечное раскаяние, активное способствование раскрытию уголовного правонарушения.

«Учитывая то, что действия подсудимых подпадают под действие акта амнистии, ходатайствовали о его применении, противоправные действия ими совершены до выхода Закона «Об амнистии», суд признал Мусина и Касимова виновными и освободил их от отбытия основного наказания в виде ограничения свободы, оставив дополнительное наказание - пожизненный запрет занимать должности на государственной службе»,- заключили в облсуде.