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Представлявшийся девушкой в соцсетях мошенник выманил 3 млн тенге у костанайца

Гульмира Байзакова
4 Апреля 2023, 17:35
Представлявшийся девушкой в соцсетях мошенник выманил 3 млн тенге у костанайца Фото: polisia.kz

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Мошенника, представлявшегося девушкой в соцсетях, задержали полицейские Костаная, МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Костанае сотрудниками отдела по борьбе с киберпреступностью департамента полиции Костанайской области задержан подозреваемый в интернет-мошенничестве 27-летний уроженец Костанайской области.

«Подозреваемый путем обмана и злоупотреблением доверия через социальные сети, создав фейковую страницу от имени девушки, под предлогом лечения завладел денежными средствами в сумме около 3 млн тенге. Потерпевший около 5 месяцев отправлял денежные переводы псевдо-девушке. Полицейскими изъяты вещественные доказательства: банковские карты, sim-карты и телефон», – сказал начальник отдела по борьбе с киберпреступностью ДП Костанайской области Олжас Магыпаров.

Начато досудебное расследование, проводятся необходимые следственные действия.


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