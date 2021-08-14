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Представлявшийся девушкой мошенник создал фейковую финпирамиду в Павлодарской области

14 Августа 2021 13:00
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Представлявшийся девушкой мошенник создал фейковую финпирамиду в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Житель Жамбылской области создал фейковую финансовую пирамиду и успел обмануть около 50 человек, передает Pavlodarnews.kz.

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Как отметили в департаменте полиции области, в последнее время все чаще мошенники пользуются возможностями интернета.

«Житель Жамбылской области создал в социальной сети Instagram фейковую страницу и, представляясь девушкой, предлагал вложить деньги в инвестиционные проекты с последующим получением крупных доходов за короткий срок. Деньги для так называемой «раскрутки» мужчина просил переводить на его счет в букмекерскую контору», - сообщил заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Рашад Утеуов.

В полиции отметили, что на сегодняшний день от рук подозреваемого в мошенничестве пострадали 50 человек по всему Казахстану. Потерпевшие вложили от 10 до 200 тысяч тенге. Одной из первых жертв мошенника стал житель Павлодарской области. Подозреваемый установлен и задержан. По данным фактам проводится досудебное расследование по статье 190 части 2 пункта 4 УК РК.


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#Павлодарская область   #Борьба с преступностью  
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