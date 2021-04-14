Представлявшихся сотрудниками банка мошенников разыскивают в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские разыскивают мошенников, которые пытались обмануть пожилую семейную пару, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, горожанам на домашний телефон позвонила девушка, обратилась по имени и отчеству и попросила продиктовать некоторые личные данные. Девушка заявила, что на карту пенсионеров кто-то пытается оформить кредит. Горожане не поддались на уловку и ответили, что банк через дорогу от дома, и они сейчас сами придут. Тогда с ними начал разговаривать якобы руководитель отдела банка. Он потребовал срочно назвать ему трехзначные коды и номер карты.

«Телефонная атака завершилась на повышенных тонах, после чего супружеская пара сразу обратилась во 2-й отдел полиции. Сейчас полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению злоумышленников», - добавили в пресс-службе.

За три месяца в области зарегистрировали 211 случаев интернет-мошенничества. Окончено производство всего по 57 преступлениям.