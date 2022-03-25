Представлены соперники команды Казахстана на ЧМ среди женщин-2022 по волейболу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная федерация волейбола (FIVB) объявила пары соперников на чемпионате мира по волейболу среди женщин. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

Главный женский волейбольный турнир пройдёт в Нидерландах и Польше с 23 сентября по 15 октября. В гонку за титул лучших в мире вступят 24 сборные команды. По итогам жеребьёвки, которая состоялась на прошлой неделе, участников поделили на четыре группы по шесть дружин в каждой.

Так, первую шестёрку составили сборные Нидерландов (страна-организатор), Италии, Бельгии, Пуэрто-Рико, Камеруна и Кении. В группе «B» соседствуют команды Польши (страна-организатор), Турции, Доминиканской Республики, Южной Кореи, Таиланда и Хорватии. Шестёрку под литерой «С» представят дружины США (Олимпийский чемпион в Токио-2020 и первый номер в мировом рейтинге FIVB), Сербии (чемпион мира 2018 года), Германии, Болгарии, Канады и Казахстана. В группе «D» оказались сборные Бразилии (чемпион Южной Америки и номер два в мировом рейтинге FIVB), Китая, Японии, Колумбии, Аргентины и Чехии.

Все 24 команды-участницы сыграют свои первые матчи в Арнеме (Нидерланды). Затем команды из группы «B» и «С» сменят локацию на польские города Гданьск и Лодзь соответственно. Шестёрки «А» и «D» останутся в Арнеме.

После окончания первого этапа чемпионата лучшие четыре команды из каждой группы продолжат борьбу в следующем этапе, который пройдёт в Роттердаме и Лодзе и выявит шестнадцать сильнейших команд, поделенных две группы по восемь дружин в каждой. Только октету счастливчиков удастся пробиться в четвертьфинальный раунд.

Фанатам волейбола представится возможность увидеть топовых звёзд мирового волейбола в действии - финалистки чемпионата мира 2018 года, диагональные нападающии Тияна Бошкович из Сербии и Паола Эгону из Италии, невероятные игроки в лице польской связующей Йоанны Волош и голландской либеро Мирте Схот, самый ценный игрок Олимпиады в Токио-2020, чемпионка мира 2014 года американская нападающая-доигровщица Джордан Ларсон и MVP Олимпиады-2012 в Лондоне южнокорейская доигровщица Ким Ён-Кун, а также многие другие юные таланты проявят себя на предстоящем чемпионате.