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Представлены проекты комплексных планов развития западных регионов Казахстана

25 Января 2022 09:47
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Представлены проекты комплексных планов развития западных регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство национальной экономики представило проекты комплексных планов социально-экономического развития Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Во исполнение поручения Главы государства разработаны новые комплексные планы развития Актюбинской и Западно-Казахстанской областей на 2022-2025 годы, а также актуализированы действующие комплексные планы развития Атырауской и Мангистауской областей на 2021-2025 годы», - рассказал министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на заседании Правительства.

Как проинформировал министр, общий объем финансирования четырех комплексных планов развития западных регионов составляет 15,3 трлн тенге, в том числе из республиканского бюджета – 1,7 трлн тенге.

«Министерством совместно с центральными госорганами, акиматами была проведена работа по отбору проектов с высоким потенциалом прямых и косвенных мультипликативных эффектов на социально-экономическое развитие регионов и создание постоянных рабочих мест», - отметил Алибек Куантыров.


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#Правительство РК   #Актюбинская область   #Атырауская область   #Западно-Казахстанская область   #Экономика   #Мангистауская область   #Регионы  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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