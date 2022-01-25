Представлены проекты комплексных планов развития западных регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство национальной экономики представило проекты комплексных планов социально-экономического развития Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во исполнение поручения Главы государства разработаны новые комплексные планы развития Актюбинской и Западно-Казахстанской областей на 2022-2025 годы, а также актуализированы действующие комплексные планы развития Атырауской и Мангистауской областей на 2021-2025 годы», - рассказал министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на заседании Правительства.

Как проинформировал министр, общий объем финансирования четырех комплексных планов развития западных регионов составляет 15,3 трлн тенге, в том числе из республиканского бюджета – 1,7 трлн тенге.

«Министерством совместно с центральными госорганами, акиматами была проведена работа по отбору проектов с высоким потенциалом прямых и косвенных мультипликативных эффектов на социально-экономическое развитие регионов и создание постоянных рабочих мест», - отметил Алибек Куантыров.

