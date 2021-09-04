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    16:06, 04 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Представлены лучшие бомбардиры и ассистенты сборной Казахстана в квалификации ЧМ-2022

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Представляем Вашему вниманию бомбардиров и ассистентов сборной Казахстана в квалификации чемпионата мира-2022, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Бомбардиры

    2 — Валиуллин («Тобол»);

    1 — Мужиков («Тобол»);

    Ассистенты

    1 — А. Нургалиев, Тагыберген (оба — «Тобол»), Логвиненко («Актобе»);

    Лучшие по системе «гол + пас»

    2 — Валиуллин («Тобол», 2+0).

    Отборочный раунд. 3-й тур

    Казахстан — Украина 2:2 (0:1)

    Голы: Валиуллин 74 (Тагыберген), Валиуллин 90+6 (Логвиненко).


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