16:06, 04 Сентябрь 2021 | GMT +6
Представлены лучшие бомбардиры и ассистенты сборной Казахстана в квалификации ЧМ-2022
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Представляем Вашему вниманию бомбардиров и ассистентов сборной Казахстана в квалификации чемпионата мира-2022, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Бомбардиры
2 — Валиуллин («Тобол»);
1 — Мужиков («Тобол»);
Ассистенты
1 — А. Нургалиев, Тагыберген (оба — «Тобол»), Логвиненко («Актобе»);
Лучшие по системе «гол + пас»
2 — Валиуллин («Тобол», 2+0).
Отборочный раунд. 3-й тур
Казахстан — Украина 2:2 (0:1)
Голы: Валиуллин 74 (Тагыберген), Валиуллин 90+6 (Логвиненко).