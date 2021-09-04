Представлены лучшие бомбардиры и ассистенты сборной Казахстана в квалификации ЧМ-2022

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Представляем Вашему вниманию бомбардиров и ассистентов сборной Казахстана в квалификации чемпионата мира-2022, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Бомбардиры

2 — Валиуллин («Тобол»);

1 — Мужиков («Тобол»);

Ассистенты

1 — А. Нургалиев, Тагыберген (оба — «Тобол»), Логвиненко («Актобе»);

Лучшие по системе «гол + пас»

2 — Валиуллин («Тобол», 2+0).

Отборочный раунд. 3-й тур

Казахстан — Украина 2:2 (0:1)

Голы: Валиуллин 74 (Тагыберген), Валиуллин 90+6 (Логвиненко).