Представлены итоги исследования «Молодежь Казахстана: 30 лет Независимости»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Научно-исследовательский центр «Молодежь» ежегодно выпускает национальный доклад «Молодежь Казахстана». В декабре текущего года был презентован 9 выпуск, который был рассмотрен в контексте 30-летия Независимости страны. В этом году следует выделить несколько важных аспектов, которые наиболее ярко демонстрируют динамику развития казахстанской молодежи, передает МИА «Казинформ».

В течение последних лет наблюдается стойкая тенденция сокращения численности молодежи. Максимальное значение было отмечено в 2009 году (4 513 266). Так, доля молодежи в общей структуре населения в 2009 году составила 28,2%, а в 2021 году она составила 19,8%. С 2023 года ожидается положительная динамика по росту количества молодежи, которая достигнет пикового значения к 2030 году.

За годы Независимости удалось снизить заболеваемость туберкулезом с 1991 по 2020 годы в 2,4 раза, вирусным гепатитом с 2012 по 2020 год – в 4,5 раза. Наряду с этими отмечается рост заболеваемости болезнями системы кровообращения и онкологическими заболеваниями в возрастной группе 14–18 лет.

Имеется и положительная динамика в процессе вовлечения молодежи в массовый спорт. За последние 3 года отмечается стойкое увеличение данного показателя, который в 2020 году достиг 2 549 929 человек.

Качеством полученного или получаемого образования удовлетворены в той или иной степени 79,5% опрошенных молодых людей, при этом в 2019 году, данный показатель снизился на 6,5%.

В данном направлении наблюдаются значительные позитивные тенденции: за последние пять лет отмечается снижение уровня безработицы с 4,1% до 3,8%, за последние 20 лет показатель доли молодежи NEET в стране уменьшился с 18,6% до 7,1%. Стабильная работа для 52,8% опрошенной молодежи является условием возможности развиваться.

Базовые ценности молодых казахстанцев стабильны и неизменны на протяжении последних пяти лет. На вершине ценностей у преобладающей части молодежи (82,5%) – семья. На втором месте рейтинга находится здоровье (45,6%). В тройку приоритетных ценностей входит дружба (23,1%). Материально обеспеченную жизнь в качестве главной ценности отмечает каждый пятый молодой казахстанец (20,7%).

Наиболее интересным для молодежи направлением современной культуры является использование современных информационно-коммуникационных технологий, так 63% отметили популярность «Тик-Ток». Особую популярность среди казахстанской молодежи также приобретает ведение видеоблога (30,7%), аниме (23%) и киберспорт (геймеры) (21,3%).