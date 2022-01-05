Представлены атрибуты церемонии награждения победителей Олимпиады в Пекине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Оргкомитет Олимпийских игр в Пекине представили атрибуты церемоний награждений атлетов. В рамках презентации были представлены цветы, подиумы и костюмы награждающих, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Организаторы рассказали о том, что костюмы будут «простыми, безопасными и захватывающими» и продемонстрируют «открытость сердца, чтобы приветствовать все страны мира для участия в мероприятии».

Каждый комплект формы будет включать в себя куртку, шляпу и перчатки. Это работа Центральной академии изящных искусств и Пекинского института технологии моды, а их изготовлением занимается официальный спонсор церемонии Beijing Beiao Group.

Костюмы для сопровождающих и лиц, которые будут выносить подносы выполнены в красных и синих тонах. Всего было представлено три различных дизайна.

«Счастливый снег и облако» основан на двух благоприятных традиционных символах - снеге и облаке.

Счастливое облако обязательно вызовет воспоминания об Играх 2008 года в Пекине, когда оно стало центральным мотивом в оформлении Игр и особенностью дизайна Олимпийского огня. Дизайн «Великий пейзаж» вдохновлен знаменитой китайской картиной «Тысяча миль гор и рек». В нем использованы приемы традиционного китайского искусства, сочетающие тени гор с эмблемами Пекина 2022.

Дизайн «Летящий снег в династии Тан» включает в себя «изысканные узоры из цветов и снежинок» и символику Пекина 2022. Форма имеет «простой, элегантный, свежий и гладкий визуальный вид», - заявили организаторы.

В соответствии с обычной практикой зимних игр, вручение медалей будет проходить в ходе ночных церемоний, начиная с 5 февраля, на площади медалей в Олимпийском парке Пекина и Чжанцзякоу. Медали будут нести на специальных нескользящих подносах, чтобы предотвратить их соскальзывание.

Организаторы настаивают, что они были разработаны таким образом, чтобы отразить «интеграцию китайской культуры и международной культуры, а также воплотить в себе китайскую идею открытости, дружбы, мира и терпимости». Точный формат церемоний пока не раскрывается.

Талисманы Игр

Официальные лица Международной федерации также вручат подарки каждому обладателю медали в Пекине 2022.

Это будут специальные, изготовленные на заказ талисманы - Бинг Двен Двен для Олимпийских игр и Шуи Рон Рон для Паралимпийских игр. Дизайн, предназначенный исключительно для медалистов, дополнен венком, сплетенным из сосны, бамбука и сливы, известных как «Три друга холода», символизирующих стойкость и энергичную жизненную силу.

Цветы на церемонии награждения

Для реализации концепции устойчивости цветочные букеты для презентаций будут вязаться из кашемира. Таким образом, они могут быть сохранены навсегда и стать «вечным олимпийским цветком».

Они будут включать шесть видов цветов: розу, китайскую розу, ландыш, гортензию, лавр и оливу, которые будут символизировать дружбу, стойкость, счастье, единство, победу и мир.

На самом подиуме будут изображены лед и снег, выполненные в небесно-голубом цвете - основном цвете Игр.

Поверхность подиума имеет низкотемпературные противоскользящие накладки и внутреннюю ячеистую структуру для повышения несущей способности.

Она может быть быстро демонтирована и перемещена с места на место, а также оснащена безбарьерным пандусом для удовлетворения потребностей спортсменов-паралимпийцев.

В Пекине будет отмечаться 90-я годовщина введения медального подиума на Олимпийских играх. Он был принят на зимних Олимпийских играх в Лейк-Плэсиде в 1932 году после того, как граф Анри Байе-Латур, президент МОК в то время, стал свидетелем аналогичных церемоний на Играх Британской империи 1930 года, ныне Игры Содружества.