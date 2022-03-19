Представленная Президентом Токаевым программа развития Казахстана жизнеспособна и востребована временем – Николай Щёкин

НУР-СУЛАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана продемонстрировал незыблемость своей позиции в наведении порядка в стране и желании обеспечить всестороннюю безопасность государства, поделился своим мнением о Послании Президента Казахстана народу страны белорусский эксперт, заведующий отделом социологии государственного управления института социологии НАН Беларуси, кандидат философских наук, доцент Николай Сергеевич Щёкин, передает МИА «Казинформ».

«Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана является историческим и символичным. Это было своего рода откровенное воззвание и искреннее обращение к народу Казахстана. Президент Казахстана продемонстрировал незыблемость своей позиции в наведении порядка в стране и желании обеспечить всестороннюю безопасность государства. Вся речь была пронизана твердостью, решимостью в отстаивании национальных интересов. Более того, Глава государства в свойственной ему манере четко расставил все точки над i.

В Послании особый акцент Президент сделал на практике открытого сотрудничества гражданского общества и уполномоченных органов, так как только конструктивное взаимодействие может эффективно разрешить непростые вопросы. Будем откровенны, Президент Токаев спас страну и отвел ее от пропасти. В этой связи понятно, что поддержка ОДКБ в том числе и лично Президента Александра Лукашенко, не только остановило кровопролитие, но и, прежде всего, сохранило государственность.

Примечательно, что К. Токаев открыто, назвал все своими именами – наличие террористов, коррупции. Его заверения в том, что он всегда будет с народом и не позволит раскачивать ситуацию, вселяет надежду. Глава Казахстана в своей речи вскрыл причины событий в январе и предложил четкий механизм выхода из сложившейся ситуации. Хочу отметить, что белорусский народ в эти не простые январские дни с болью в сердце переживал вместе с казахстанцами. Мы как никто понимаем, что такое внутреннее предательство и покушение на суверенитет. Поэтому, очень важно, что Касым-Жомарт Токаев говорил о единстве казахстанского народа.

К слову сказать, Казахстан прошел через серьезные испытания, что показало взросление Казахстанской нации. Представленная К. Токаевым программа комплексной модернизации политической системы страны, которая базируется на общественном запросе на структурно-функциональные перемены, может стать триггером поступательного и эволюционного развития казахстанской государственности. Демократизация, сбалансированное распределение полномочий между ветвями власти, взаимная ответственность общества и государства, переформатирование представительской ветви власти, совершенствование избирательной системы, расширение возможностей для развития партийной системы, усиление правозащитных институтов, повышение конкурентоспособности СМИ и укрепление институтов гражданского общества, совершенствование административно-территориального устройства, децентрализация местного самоуправления, должны стать уникальным механизмом модернизации общества и государства. Сегодня для Казахстана, на что также обратил внимание Президент, актуальными, конечно, являются первоочередные антикризисные меры.

Президент Токаев представил образ будущего суверенной страны, тем самым определив стратегию и идеологию Казахстана на ближайшие десять лет. Понятно, главное – это народосохранение, безопасность и достойная жизнь граждан. С учетом ломки международных отношений, думаю, что представленная Президентом Токаевым программа жизнеспособна и востребована временем», - поделился Николай Щекин.