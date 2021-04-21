Представлена заявка «Кайрата» на четвертьфинал Лиги чемпионов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представлена заявка АФК «Кайрат» в 1/4 финала Лиги чемпионов по футзалу, сезона 2020/2021 годов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В заявку АФК «Кайрат» на матч ¼ финала против португальской «Бенфики» внесены 17 игроков. В окончательную заявку войдут 14 игроков. Ранее присутствовавший в заявке Нурсултан Пиялы на сей раз в заявку не попал.

АФК «Кайрат» (Алматы, Казахстан)

Вратари:

№ 1 Дуду (1992, Бразилия);

№ 2 Игита (1986);

№ 22 Нарун Сериков (2001);

Защитники:

№ 7 Ранжел (1990, Бразилия);

№ 14 Дуглас (1988);

№ 17 Биржан Оразов (1994);

Нападающие:

№ 3 Умберто (1986, Бразилия);

№ 5 Даурен Нургожин (1990);

№ 6 Эдсон (1992, Бразилия);

№ 8 Савио (1994, Румыния);

№ 9 Альберт Акбаликов (1995);

№ 10 Чингиз Есенаманов (1989);

№ 11 Диего (1990, Бразилия);

№ 12 Даурен Турсагулов (1996);

№ 13 Гадейя (1988, Бразилия);

№ 18 Фернандиньо (1983, Бразилия);

№ 19 Бауржан Умирбаев (1999, Россия);

Главный тренер: Пауло Рикардо Фигуейра Силва (1977, Бразилия).





