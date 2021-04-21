Представлена заявка «Кайрата» на четвертьфинал Лиги чемпионов
В заявку АФК «Кайрат» на матч ¼ финала против португальской «Бенфики» внесены 17 игроков. В окончательную заявку войдут 14 игроков. Ранее присутствовавший в заявке Нурсултан Пиялы на сей раз в заявку не попал.
АФК «Кайрат» (Алматы, Казахстан)
Вратари:
№ 1 Дуду (1992, Бразилия);
№ 2 Игита (1986);
№ 22 Нарун Сериков (2001);
Защитники:
№ 7 Ранжел (1990, Бразилия);
№ 14 Дуглас (1988);
№ 17 Биржан Оразов (1994);
Нападающие:
№ 3 Умберто (1986, Бразилия);
№ 5 Даурен Нургожин (1990);
№ 6 Эдсон (1992, Бразилия);
№ 8 Савио (1994, Румыния);
№ 9 Альберт Акбаликов (1995);
№ 10 Чингиз Есенаманов (1989);
№ 11 Диего (1990, Бразилия);
№ 12 Даурен Турсагулов (1996);
№ 13 Гадейя (1988, Бразилия);
№ 18 Фернандиньо (1983, Бразилия);
№ 19 Бауржан Умирбаев (1999, Россия);
Главный тренер: Пауло Рикардо Фигуейра Силва (1977, Бразилия).