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    17:44, 15 Февраль 2021 | GMT +6

    Представлена заявка «Кайрата» на 1/8 финала Лиги чемпионов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представлена заявка АФК «Кайрат» на 1/8 финала Лиги чемпионов по футзалу сезона 2020/21. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.

    В заявку АФК «Кайрат» на матч 1/8 финала были внесены 18 игроков. Ранее присутствовавший в заявке Нури Садыков на сей раз в заявку не попал. Впервые за «Кайрат» в Лиге Чемпионов заявлен Бауржан Умирбаев.

    АФК «Кайрат» (Алматы, Казахстан)

    Вратари:
    № 1 Дуду (1992, Бразилия);
    № 2 Игита (1986);
    № 22 Нарун Сериков (2001);

    Полевые игроки:
    № 3 Умберто (1986, Бразилия);
    № 5 Даурен Нургожин (1990);
    № 6 Эдсон (1992, Бразилия);
    № 7 Ранжел (1990, Бразилия);
    № 8 Савио (1994, Румыния);
    № 9 Альберт Акбаликов (1995);
    № 10 Чингиз Есенаманов (1989);
    № 11 Диего (1990, Бразилия);
    № 12 Даурен Турсагулов(1996);
    № 13 Гадейя (1988, Бразилия);
    № 14 Дуглас (1988);
    № 17 Биржан Оразов (1994);
    № 18 Фернандиньо (1983, Бразилия);
    № 19 Бауржан Умирбаев (1999, Россия);
    № 20 Нурсултан Пиялы (1997);

    Главный тренер: Пауло Рикардо Фигуейра Силва (Кака) (1977, Бразилия).



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