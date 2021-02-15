Представлена заявка «Кайрата» на 1/8 финала Лиги чемпионов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представлена заявка АФК «Кайрат» на 1/8 финала Лиги чемпионов по футзалу сезона 2020/21. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.

В заявку АФК «Кайрат» на матч 1/8 финала были внесены 18 игроков. Ранее присутствовавший в заявке Нури Садыков на сей раз в заявку не попал. Впервые за «Кайрат» в Лиге Чемпионов заявлен Бауржан Умирбаев.

АФК «Кайрат» (Алматы, Казахстан)

Вратари:

№ 1 Дуду (1992, Бразилия);

№ 2 Игита (1986);

№ 22 Нарун Сериков (2001);

Полевые игроки:

№ 3 Умберто (1986, Бразилия);

№ 5 Даурен Нургожин (1990);

№ 6 Эдсон (1992, Бразилия);

№ 7 Ранжел (1990, Бразилия);

№ 8 Савио (1994, Румыния);

№ 9 Альберт Акбаликов (1995);

№ 10 Чингиз Есенаманов (1989);

№ 11 Диего (1990, Бразилия);

№ 12 Даурен Турсагулов(1996);

№ 13 Гадейя (1988, Бразилия);

№ 14 Дуглас (1988);

№ 17 Биржан Оразов (1994);

№ 18 Фернандиньо (1983, Бразилия);

№ 19 Бауржан Умирбаев (1999, Россия);

№ 20 Нурсултан Пиялы (1997);

Главный тренер: Пауло Рикардо Фигуейра Силва (Кака) (1977, Бразилия).



